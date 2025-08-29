Του Μάκη Συνοδινού

Διάρρηξη με λεία άνω των 200.000 ευρώ πραγματοποίησαν άγνωστοι σε πολυτελές μονοκατοικία στην Ανάβυσσο.

Οι δράστες αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα της διώροφης μονοκατοικίας εισήλθαν μέσα σε αυτή και ψάχνοντας τους χώρους βρήκαν και παραβίασαν χρηματοκιβώτιο στο οποίο σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες φυλασσόταν το ποσό των 82.000 ευρώ.

Κατόπιν έψαξαν και τα υπνοδωμάτια και αφαίρεσαν τιμαλφή όπου σύμφωνα πάντα με τους ιδιοκτήτες η αξία τους ανερχόταν στα 150.000 ευρώ.

Πριν αποχωρήσουν σαν «κύριοι» έκλεψαν και το τζιπ που φυλάγονταν στο πάρκινγκ καθώς και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι δράστες εκτιμάται πως είναι έμπειροι στις διαρρήξεις καθώς ξήλωσαν μέχρι και το καταγραφικό μηχάνημα βιντεοσκόπησης.

Επίσης, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στην πολυτελή μονοκατοικία μένει ζευγάρι με την κόρη τους, Ουκρανοί υπήκοοι.

Πηγή: skai.gr

