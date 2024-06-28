Καμίνια: Έκλεισαν γάτα σε τσουβάλι και την παράτησαν στον δρόμο

Αγανάκτησή και οργή προκαλεί η είδηση πως αχαρακτήριστος συμπολίτης μας έκλεισε σε τσουβάλι γάτα και την παράτησε στη μέση του δρόμου στα Καμίνια.

Όπως έκανε γνωστό, με σχετική ανάρτηση στο instagram, η φιλοζωική ομάδα A Little Shelter, το συμβάν έγινε την Πέμπτη (27/6) και η - τυχερή στην ατυχία της- γατούλα απελευθερώθηκε από παιδιά που έτυχε να περνούν από το σημείο και διαπίστωσαν τι συνέβαινε.

«Χθες το βράδυ, στα Καμίνια, κάποιος αποφάσισε να κλείσει ασφυκτικά σε ένα τσουβάλι μια γάτα και να το πετάξει στο δρόμο. Δηλαδή αποφάσισε πως είτε θα πέθαινε αργά και βασανιστικά από έλλειψη οξυγόνου ή θα τη χτυπούσε αυτοκίνητο. Η γάτα δεν ήταν απλώς μέσα στο τσουβάλι. Ήταν σε σακούλα κλεισμένη, μέσα στο κλειστό τσουβάλι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η φιλοζωική ομάδα η οποία και ενημερώθηκε για το αποτρόπαιο γεγονός από τα παιδιά.

«Η γατούλα παρότι ζαλισμένη και σε ισχυρό σοκ, μπήκε κατευθείαν στον μεταφορέα λες και ήξερε ότι το βάσανο της τελείωσε και αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον εμπιστευτεί. Η γατούλα θα εξεταστεί από τους κτηνιάτρους μας όταν είναι καλά και ήρεμη, θα αναζητήσει την παντοτινή της οικογένεια. Στο μεταξύ, ας δούμε και εμείς μήπως μπορούμε να βρούμε τον επικίνδυνο που έκανε αυτή την φρίκη», συνοψίζει.

Πηγή: skai.gr

