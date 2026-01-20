Η ζωή των κτηνοτρόφων στα Άγραφα

Ήρωες έχουν φθάσει να χαρακτηρίζουν τους νέους κτηνοτρόφους και αγρότες οι παλιότεροι, παρότι κι οι ίδιοι έχουν περάσει δύσκολα χρόνια στο παρελθόν.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στα βουνά των Αγράφων, συγκεκριμένα στα Τοπόλιανα, όπου πέρασε μια μέρα δίπλα τους για να μάθουμε τι είναι αυτό που τους κρατά, ειδικά τους νέους όταν όλα γύρω τους μόνο ευνοϊκά δεν φαίνονται.

Από το κόψιμο των επιδοτήσεων μέχρι το υψηλό κόστος σε ζωοτροφές και σε καύσιμα, αλλά και μια καθημερινότητα που απαιτεί να είναι παρόντες στην εργασία τους 365 μέρες το χρόνο, πολλές ώρες καθημερινά. Κι όμως, θα ακούσουμε και θα νιώσουμε γιατί δεν εγκαταλείπουν τα χωριά και τα ζώα τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.