Καμίνια: Συνελήφθη η 20χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της μόνο στο σπίτι

Στη σύλληψη της 20χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού που εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 26/08 μόνο του σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, προχώρησε η Αστυνομία.

Η 20χρονη συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης γύρω στις 21.40.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τα άλλα δύο παιδιά, ο 5χρονος και η 18χρονη αδερφή του (η οποία επίσης είχε φύγει και είχε αφήσει το παιδί μόνο του και κλειδωμένο στο σπίτι), παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και αναμένουν απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Υπενθυμίζεται πως προχθές το βράδυ αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση για να βοηθήσουν ένα 5χρονο αγόρι που εντοπίστηκε μόνο του σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρίσκεται σε μπαλκόνι οικίας.

Άμεσα η ομάδα μετέβη στο σημείο όπου εντόπισε ανήλικο αγόρι ηλικίας περίπου πέντε ετών στο μπαλκόνι της οικίας, χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Η ομάδα αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της οικίας προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ανηλίκου καθώς η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη.

Στο διαμέρισμα φέρεται αργότερα να εμφανίστηκαν οι δύο αδερφές του, 18 και 20 ετών.

Η μητέρα τους φέρεται να βρισκόταν στην Καλαμάτα σε μια κηδεία.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

