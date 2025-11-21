Αρνείται τις κατηγορίες ο «σούπερ-χάκερ» που συνελήφθη στην Ελλάδα

Ένας 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Europol για την καταπολέμηση του διεθνούς κυβερνοεγκλήματος αυτόν τον μήνα αρνήθηκε τις κατηγορίες για τη δημιουργία του κακόβουλου λογισμικού VenomRAT, σύμφωνα με νομική πηγή και δικαστικά έγγραφα.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία αρνήθηκε τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την παραγωγή, κατοχή και διακίνηση του λογισμικού παρακολούθησης Venom και Pandora, τουλάχιστον από το 2022, υποβοήθηση της παράνομης παρακολούθησης δεδομένων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το Reuters.

Είπε επίσης ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για όλες τις κατηγορίες.

Οι γαλλικές και οι αμερικανικές αρχές έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνες ενώ εκκρεμεί αίτημα έκδοσης από τη Γαλλία.

Πώς δρούσε - Τι βρήκαν στο σπίτι του

Ο 38χρονος ο οποίος διέμενε σε διαμέρισμα στη Νίκαια και πιάστηκε στα δίχτυα της Europol στις 3 Νοεμβρίου φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» ενός διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων με στόχο πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τα όσα είχε μεταδώσει ο Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή «Αταίριαστοι», το 2020 ο ίδιος φέρεται να ανακάλυψε ένα κακόβουλο λογισμικό που το ονόμασε VenomRAT. Με το συγκεκριμένο μπορούσε να μπαίνει στους υπολογιστές. Όσο έμενε στην επιφάνεια εργασίας αυτό έκανε αναζήτηση για πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα. Αν υπήρχε τα αφαιρούσε σταδιακά χωρίς ο πραγματικός ιδιοκτήτης να αντιλαμβάνεται την απώλεια.

Ο 38χρονος φέρεται ότι δεν έκλεβε κρυπτονομίσματα αλλά νοίκιαζε ή πωλούσε το λογισμικό, από το 2020 μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, φέρεται ΄να νοίκιαζε το λογισμικό 150 ευρώ την εβδομάδα, 1.500 ευρώ το μήνα ή μερικές χιλιάδες ευρώ το έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σε πάνω από 1.000 άτομα είχε νοικιάσει το λογισμικό.

Έπειτα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη Νίκαια εντοπίστηκαν:

- Πάνω από 15.000 ευρώ σε μετρητά

- 8000 κρυπτονομίσματα στο δικό του ψηφιακό πορτοφόλι και της συζύγου του και

- σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι crypto βρέθηκαν πάνω από 140.000 δολάρια τα οποία ωστόσο οι αρχές δεν κατάφεραν να τα κατασχέσουν διότι έλειπε το λογισμικό.

