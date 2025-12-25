Νέα σημαντική επιτυχία της Αστυνομίας, στην Αχαΐα, με μία ακόμη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tempo24 συνελήφθησαν δύο άνδρες Ρομά ηλικίας 20 και 29 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία και εγκληματική οργάνωση, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Οι συλληφθέντες μαζί με τους συνεργούς τους είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ εξαπατούσαν πολίτες αφαιρώντας τους χρήματα και κοσμήματα, με τη δράση τους να λαμβάνει χώρα το μήνα Δεκέμβριο, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας.

Μέχρι στιγμής από την έρευνα της Ασφάλειας Αιγίου, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε πέντε περιπτώσεις αποκομίζοντας χρηματικό ποσό άνω των 31.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 33.000 ευρώ, ενώ πραγματοποίησαν και σε αρκετές απόπειρες.

Οι δύο δράστες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Αιγίου, με την προανάκριση των Αστυνομικών Αρχών τόσο για εμπλοκή τους σε άλλες περιπτώσεις, όσο και για τον εντοπισμό των συνεργών τους συνεχίζεται.

Πηγή: Tempo24.news



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.