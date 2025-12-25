Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι που εξαπάτησαν 70χρονη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

H 70χρονη έπεσε θύμα «μαϊμού» τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι της απέσπασαν τις οικονομίες μιας ζωής.

Σύμφωνα με την 70χρονη, μέλος της συμμορίας χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας.

Της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας ό, τι κοσμήματα, λίρες και χρήματα έχει ώστε να μην καταστραφούν από την διαρροή του ρεύματος.

