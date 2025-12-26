Στα χέρια των Αρχών, μετά από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, βρίσκεται ο γιος της 87χρονης Έλενας Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, η οποία το 2022 είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, μαζί με το σκυλάκι της. Τρία χρόνια μετά το πόρισμα του Εισαγγελέα αναφέρει ότι πρόκειται για έγκλημα.

Να σημειωθεί ότι οι πραγματογνώμονες της αστυνομίας είχαν εντοπίσει ίχνη από εύφλεκτο υλικό ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιος της άτυχης γυναίκας, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά προκειμένου να καλύψει τα ίχνη της εγκληματικής του πράξης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σορό της έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία πριν χάσει τη ζωή της από τις φλόγες που είχαν καταστρέψει ολοσχερώς το δωμάτιο του διαμερίσματος στο οποίο είχε βρεθεί.

Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο συλληφθείς γιος της 87χρονης είχε οικονομικό κίνητρο για να βγάλει από τη μέση τη μητέρα του καθώς, κατά πληροφορίες, είχε χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιος της Παπαδοπούλου ήθελε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, κάτι στο οποίο διαφωνούσε η μητέρα του.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022 σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού, ενώ ο θάνατος της συζύγου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτο ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

