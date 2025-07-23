Με τον πρωτοδίκη Γιώργο Δανιά διαπληκτίστηκε ομάδα Ρομά, έξω από το Πρωτοδικείο Πειραιά.

Ειδικότερα, περίπου 5 Ρομά είχαν ακουμπήσει καφέδες πάνω στο αυτοκίνητο του πρωτοδίκη και όταν εκείνος, συνοδευόμενος από γνωστό του εισαγγελέα που υπηρετεί στον Πειραιά, θέλησε να πάρει το αυτοκίνητό του, τους έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ του κ. Δανιά και των Ρομά.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού σημειώθηκαν μερικά σπρωξίματα, χωρίς, όμως, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για τυχαίο γεγονός, το οποίο δεν συνδέεται με υπόθεση που χειριζόταν ο κ. Δανιάς και αφορούσε Ρομά.

Σημειώνεται, ότι ο πρωτοδίκης Γιώργος Δανιάς είναι πρώτος εξάδελφος του πρώην προέδρου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Παναγιώτη Δανιά.

Πηγή: skai.gr

