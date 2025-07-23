Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκε νεκρό άτομο εντός της περίφραξης του Ηλεκτρικού, ανάμεσα στους σταθμούς Άνω Πατήσια και Περισσός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ

Λίγο μετά τις 17.00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Σημειώνεται πως η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε νωρίτερα πως οι σταθμοί «Περισσός» και «Πευκάκια» της Γραμμής 1 του Μετρό, (ΗΣΑΠ) είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω εντοπισμού ατόμου κοντά στην τροχιά πριν από τον σταθμό Άνω Πατήσια, στις 23 Ιουλίου 2025, γύρω στις 13:51.

Η κυκλοφορία των συρμών διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα:

«Πειραιάς – Άνω Πατήσια»

«Νέα Ιωνία – Κηφισιά»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.