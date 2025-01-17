Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Αποστρατεύονται 26 ταξίαρχοι, προάγονται 14

Μετά την κρίση των υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την προεδρία του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του Σώματος Παναγιώτη Πούπουζα και Χαράλαμπου Καλόγηρου.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

• Τσάτσαρης Θεόδωρος,

• Κάμπρας Αθανάσιος,

• Μανώλης Νικόλαος,

• Μιχαηλίδης Γεώργιος,

• Δούκης Γεώργιος,

• Δημακαρέας Παναγιώτης,

• Κυπράκης Σωτήριος,

• Κατσαντώνης Λάμπρος,

• Σταυρακάκης Ιωάννης,

• Λιανουδάκης Ιωάννης,

• Βαζούρας Ηλίας,

• Παπαφιλίππου Χρήστος,

• Κακούσης Κωνσταντίνος και

• Λάγιος Μιχαήλ (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

• Παπαδάκης Εμμανουήλ,

• Μπιτσακάκης Λυκούργος,

• Μουσελίμης Βασίλειος,

• Πλατιάς Κωνσταντίνος,

• Τσαμπήρας Δημήτριος,

• Μπιλιάλης Στυλιανός,

• Τοπάλης Κωνσταντίνος,

• Σιάφης Μιλτιάδης,

• Κοκκίνης Χαράλαμπος,

• Βούλγαρης Δημήτριος,

• Σκανδάλης Ηλίας,

• Τσιώτας Ευάγγελος,

• Αμαργιαννιτάκης Ιωάννης,

• Λυμπεράτος Αριστείδης,

• Σπανούδης Κωνσταντίνος,

• Σωτηρόπουλος Γεώργιος,

• Τριαντάφυλλος Ιωάννης,

• Παπακώστας Βασίλειος,

• Γιαννόπουλος Νικόλαος,

• Μαυρομάτης Βασίλειος,

• Πελεκάνος Κωνσταντίνος,

• Μπακούμης Ηλίας,

• Χαρδαλιάς Ελευθέριος,

• Μπάρλας Κωνσταντίνος,

• Σταματίου Αλέξανδρος,

• Μπούμης Ιωάννης,

• Γαλαζούλας Δημήτριος,

• Σουλιώτης Κωνσταντίνος,

• Δημητρακόπουλος Ιωάννης,

• Σκολαρίκης Σπυρίδων,

• Χαλυβόπουλος Γεώργιος,

• Σγούρδος Αντώνιος,

• Παναγιώτου Εμμανουήλ,

• Ζαχαρής Γεώργιος,

• Τσιάρας Λάμπρος,

• Σταυρόπουλος Δημήτριος,

• Καλταμπάνης Σωτήριος,

• Πολύζος Δημήτριος,

• Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος,

• Λαγός Βασίλειος,

• Αγιασοφίτης Κωνσταντίνος,

• Χηνόπουλος Παρασκευάς,

• Αθανασάκος Κωνσταντίνος,

• Ασβεστάς Αθανάσιος,

• Βλάχος Κωνσταντίνος,

• Παχής Κωνσταντίνος,

• Πουλιάνος Γεώργιος (Υγειονομικός - Ιατρός),

• Μωραΐτης Ιωάννης (Υγειονομικός - Ιατρός),

• Τσουλιάγκα Σοφία (Υγειονομικός - Ιατρός),

• Καββαδίας Στέφανος (Υγειονομικός - Οδοντίατρος) και

• Καλύβας Χρήστος (Υγειονομικός - Ψυχολόγος).

Κρίθηκαν, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι κατωτέρω είκοσι έξι (26) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

• Σουρμελής Κωνσταντίνος,

• Καραχάλιος Γεώργιος,

• Μαϊστρέλλης Δημήτριος,

• Κωστής Διονύσιος,

• Γερογιάκομος Αθανάσιος,

• Μάγγας Γεώργιος,

• Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης,

• Παπαγγελής 'Αγγελος,

• Διόγκαρης Σπυρίδων,

• Πιπέρης Ευάγγελος,

• Μπασμπανάς Γεώργιος,

• Καζαμίας Εμμανουήλ,

• Λεούση Αντωνία,

• Κωτσιόπουλος Αλέξιος,

• Κωστορρίζος Αθανάσιος,

• Ελευθεροπούλου Στυλιανή,

• Μπουροδήμος Γεώργιος,

• Παναγοπούλου Ιωάννα,

• Περδικάτσης Πέτρος,

• Μαστραντωνάκης Γεώργιος,

• Γόνης Βασίλειος,

• Μουρτζίνος Ευάγγελος,

• Φάλκου Πηνελόπη,

• Τσιγαρίδης Βασίλειος,

• Ελευθεριάδης Χαράλαμπος και

• Λουκόπουλος Δημήτριος.

Πηγή: skai.gr

