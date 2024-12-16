Πέθανε μετά από μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου ένας 16χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, το βράδυ του Σαββάτου, στην Αργαλαστή.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την μοιραία σύγκρουση του δικύκλου στο οποίο επέβαινε, με Ι.Χ. αυτοκίνητο, άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις εννιά το βράδυ του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου, στον κεντρικό δρόμο της Αργαλαστής, μπροστά από το Κέντρο Υγείας.

Όλα συνέβησαν όταν ένα διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με μηχανή, στην οποία επέβαιναν δύο ανήλικοι, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, αναφέρει το gegonota.news.

«Με πήραν τηλέφωνο με το που έγινε το τροχαίο στις 9 το βράδυ. Το σημείο εκεί δεν είναι επικίνδυνο, μία ευθεία είναι αλλά δεν ξέρω πως έγινε, κανένας δεν ξέρει. Το ατύχημα έγινε ακριβώς κάτω από το Κέντρο Υγείας κι αμέσως τα πήραν τα παιδιά», είπε η μητέρα του 16χρονου. Σύμφωνα με την ίδια, η μηχανή ήταν του φίλου του, δεν ήταν δική του κι έκαναν βόλτα στο χωριό.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έξω από το Κέντρο Υγείας και η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ζευγάρι και οδηγούσε η γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

