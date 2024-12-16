Ανεμοστρόβιλος έπληξε τα ξημερώματα της Κυριακής τις περιοχές του Αγίου Ηλία και της Μυρτιάς στην Ηλεία, προκαλώντας ζημιές.

Με την ταχύτητα του ανέμου να φτάνει -και να ξεπερνά- τα 50χλμ, σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr, καλλιέργειες, αποθήκες, θερμοκήπια και σκεπές σπιτιών υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Από την μανία του ανέμου όμως δεν γλύτωσε και μια τσουλήθρα παιδικής χαράς στην Μυρτιά που… σηκώθηκε στον αέρα σαν…τραπουλόχαρτο.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

