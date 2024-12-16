Ποτά «μπόμπες»: Εξαρθρώθηκε συμμορία που προμήθευε καταστήματα στην Αττική

Στην εξάρθρωση συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση, νόθευση και διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών σε καταστήματα σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η αστυνομία, μετά από επιχείρηση το πρωί του Σαββάτου σε περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ενώ, παράλληλα, εντοπίστηκαν και δύο εργαστήρια παρασκευής, νόθευσης και συσκευασίας αλκοολούχων ποτών σε διαμερίσματα στον Νέο Κόσμο και τη Γλυφάδα.

Επιπλέον, η συμμορία χρησιμοποιούσε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο ως αποθήκη εξοπλισμού και υλικών.

Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά οχήματα», μετέφεραν και πωλούσαν τα νοθευμένα αλκοολούχα ποτά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και ακόμη 3 ατόμων, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμορία, πλαστογραφία, όπλα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νομοθεσιών για τα σήματα, τα αλκοολούχα ποτά και την αγορά προϊόντων.

Τα μέλη της συμμορίας δρούσαν με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους ως εξής:

• 47χρονη και 42χρονος, αρχηγικά μέλη της συμμορίας, είχαν αναλάβει την εισαγωγή ποσοτήτων οινοπνεύματος και άλλων υγρών χρήσιμων για τη νόθευση ποτών,

• 8 μέλη (ηλικίας 25 έως 43 ετών) ήταν επιφορτισμένα με την επαναγέμιση φιαλών, εύρεση σφραγίδων-ετικετών και την τροφοδοσία έτερων μελών με φιάλες,

• 50χρονος, ένοικος οικίας εντός του οποίου είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε εργαστήριο, είχε ρόλο στη διαδικασία νόθευσης,

• 47χρονη ήταν ιδιοκτήτρια έτερου εργαστηρίου νόθευσης,

• 6 άτομα (ηλικίας 22 έως 76 ετών) ήταν διαχειριστές καταστημάτων στα οποία πωλούνταν τα νοθευμένα ποτά.

Συνολικά από τις έρευνες σε οικίες και καταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3.833 άδειες φιάλες,

• 2.130 λίτρα οινοπνεύματος,

• 999 πακέτα τσιγάρων,

• 60 συσκευασίες καπνού,

• 8.120 ευρώ,

• 4 οχήματα,

• πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, με 29 φυσίγγια, διόπτρα και σιγαστήρα,

• πιστόλι με 8 φυσίγγια και σιγαστήρα,

• περίστροφο με 5 φυσίγγια,

• 219 φυσίγγια,

• fullface, γάντια και μάσκα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα της συμμορίας υπολογίζεται από την ΕΛΑΣ άνω των 500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

