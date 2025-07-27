Στην Αρέθουσα Βόλβης εκδηλώθηκε χθες Σάββατο λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Μετά από μαρτυρίες, το ανακριτικό της Πυροσβεστικής αναζητά στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας νεαρό 22χρονο άνδρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, drone κατέγραψε τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά σε χωράφι στην περιοχή της Αρέθουσας όπου ένα τρακτέρ με την πρέσα έδενε σανό.

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι πιθανότατα μια από τις δαγκάνες της δεματομηχανής ήρθε σε επαφή με κάποια πέτρα, δημιουργήθηκε σπινθήρας και εκδηλώθηκε η φωτιά που κατέστρεψε 200 στρέμματα δάσους.

Ο οδηγός του τρακτέρ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Πηγή: skai.gr

