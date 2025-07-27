Αίσιο τέλος στην επιχείρηση εντοπισμού ζευγαριού Ελλήνων στον Ψηλορείτη

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ζευγαριού Ελλήνων που τα ίχνη τους αγνοούνταν από τις 16:30 το απόγευμα τους στην περιοχή Λάκκος του Μυγιαρός στον Ψηλορείτη.

Τελικά, σύμφωνα με το ertnews.gr, εντοπίστηκαν στις 19:00 περίπου το απόγευμα της Κυριακής. Ο μεν άνδρας κατέβηκε μόνος του το μονοπάτι, η δε σύζυγός του κατεβαίνει με τη βοήθεια των ανδρών της ΕΜΑΚ Ηρακλείου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης τοπικό κλιμάκιο από το Γαράζο και ένα όχημα με δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Ρεθύμνου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.