Αίσιο τέλος στην επιχείρηση εντοπισμού ζευγαριού Ελλήνων στον Ψηλορείτη

Αίσιο τέλος είχε  η επιχείρηση εντοπισμού ζευγαριού Ελλήνων που τα ίχνη τους αγνοούνταν από τις 16:30 το απόγευμα τους στην περιοχή Λάκκος του Μυγιαρός στον Ψηλορείτη

UPDATE: 21:14
Ψηλορείτης

Αίσιο τέλος είχε  η επιχείρηση εντοπισμού ζευγαριού Ελλήνων που τα ίχνη τους αγνοούνταν από τις 16:30 το απόγευμα τους στην περιοχή Λάκκος του Μυγιαρός στον Ψηλορείτη.

Τελικά, σύμφωνα με το ertnews.gr, εντοπίστηκαν στις 19:00 περίπου το απόγευμα της Κυριακής. Ο μεν άνδρας κατέβηκε μόνος του το μονοπάτι, η δε σύζυγός του κατεβαίνει με τη βοήθεια των ανδρών της ΕΜΑΚ Ηρακλείου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης  τοπικό κλιμάκιο από το Γαράζο και ένα όχημα με δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Ρεθύμνου

Πηγή: skai.gr

