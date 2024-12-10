Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι του Σχίνου Λουτρακίου, με την εικόνα που αντίκρισαν σημερα το πρωί της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, δυο λύκοι έκαναν την εμφάνιση τους στο χωριό, στις 7 το πρωί και εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, αναζητώντας τροφή. Κατά την αναζήτηση τροφής, οι δυο λύκοι εντόπισαν αδέσποτα ζώα στα οποία επιτέθηκαν και τα κατασπάραξαν.

Οι πολίτες ζητούν την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δείτε το video:

Πηγή: skai.gr

