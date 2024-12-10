Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιδρομή λύκων στον Σχίνο Λουτρακίου – Κατασπαράζουν αδέσποτα ζώα (Δείτε video)

 Οι λύκοι εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, αναζητώντας τροφή. Ανάστατοι οι κάτοικοι ζητούν την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών

Λύκοι

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι του Σχίνου Λουτρακίου, με την εικόνα που αντίκρισαν σημερα το πρωί της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, δυο λύκοι έκαναν την εμφάνιση τους στο χωριό, στις 7 το πρωί και εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, αναζητώντας τροφή. Κατά την αναζήτηση τροφής, οι δυο λύκοι εντόπισαν αδέσποτα ζώα στα οποία επιτέθηκαν και τα κατασπάραξαν.

Οι πολίτες ζητούν την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δείτε το video:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λύκος Λουτράκι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark