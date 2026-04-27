Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Της Έλενας Γαλάρη

Δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, την οποία είχε θέσει ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, κρίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβελλας.

Αν και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε ζητήσει να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας ενώ ζητούσε και τη διενέργεια έρευνας για 9 πρόσωπα για συνέργεια σε πράξεις των ήδη καταδικασθέντων επιχειρηματιών , ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι έχουν διερευνηθεί όλες οι πράξεις σε προηγούμενο στάδιο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία στου Αρείου Πάγου:

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης. Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».

Πηγή: skai.gr

