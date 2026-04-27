Φθορές σε σταθμευμένα, μη λειτουργικά, λεωφορεία, σε περιφραγμένο χώρο του ΟΑΣΘ, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τρία άτομα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, δύο αδέλφια, 31 και 24 ετών, καθώς και μία 20χρονη. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους, έσπασαν υαλοπίνακες των λεωφορείων, ενώ κατηγορούνται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: skai.gr

