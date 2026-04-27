Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει»: Αντίδραση Τσίπρα μετά την απόφαση για υποκλοπές

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει τον τρόπο να μας εκπλήσσει», ήταν το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του ΑΠ

Έντονη ήταν η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά τη σημερινή απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  Κωνσταντίνου Τζαβέλλανα μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο κ. Τσίπρας.

Για να καταλήξει λέγοντας:

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξης Τσίπρας υποκλοπές Άρειος Πάγος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark