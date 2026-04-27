Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς νέες πληροφορίες από τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων έρχονται καθημερινά στο φως. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο νεαρός και οι 2 κοπέλες που συνελήφθησαν μαζί με τον 20χρονο καθ’ ομολογία δράστη, προκειμένου να δικαστούν με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Μεταξύ των τριών ατόμων που οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια είναι και ο 20χρονος φίλος που τον συνόδευε στο μοιραίο ραντεβού στο πάρκο του Ασυρμάτου, καθώς και η πρώην σύντροφος του 27χρονου θύματος. Και οι τρεις καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα γεγονότα της νύχτας της δολοφονίας, αλλά και για όσα ακολούθησαν μέχρι να παραδεχθούν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Η υποστηρίζει η 20χρονη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 20χρονη φίλη του δράστη υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για τη δολοφονία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από τον ίδιο, ενώ φέρεται να τον προέτρεψε να παραδοθεί στις αρχές. Κατάθεση αναμένεται να δώσει και η μητέρα της, η οποία φέρεται να έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου από τη γειτονιά και στη συνέχεια επικοινώνησε με την κόρη της, καλώντας την να επιστρέψει στο σπίτι με πρόσχημα οικογενειακό λόγο.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει τον 20χρονο δράστη και έναν φίλο του να κατευθύνονται προς το σημείο του εγκλήματος, στο πάρκο του Ασυρμάτου, με νοικιασμένο όχημα. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική κατάθεση του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι μετέβη στο σημείο με διαφορετικό αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

