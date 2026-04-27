Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσει σήμερα, Δευτέρα, στις 5 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σε συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε σχετικά: «Σας ευχαριστώ για τη συνάντηση μας. Επιτρέψτε μου, όμως, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση.

Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά! Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις.

Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη».

Και σημείωσε: «Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.