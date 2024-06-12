Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 2/2024 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών ιατρών ΕΣΥ της πρωτοβάθμιας υγείας, των επίκουρων γιατρών και των ειδικευομένων, που επήλθαν με το νόμο 4472/2017.

Να σημειωθεί ότι οι γιατροί του ΕΣΥ το 2022 δικαιώθηκαν και πάλι από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για το θέμα των αποδοχών τους με τις αποφάσεις της υπ΄ αριθμ. 3/2022 και 4/2022.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα και εισηγητή τον αρεοπαγίτη Αριστείδη Βαγγελάτο, έκρινε ότι και την περίοδο 2017 έως 2022 οι διατάξεις βάσει των οποίων καταβάλλονταν οι μισθοί στους ιατρούς του ΕΣΥ ήταν αντισυνταγματικές και συνεπώς μη εφαρμοστέες.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε αναδρομικά από 1.1.2017 ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης εξ υπαρχής νέου ειδικού μισθολογίου για τους γιατρούς, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 και 137 αυτού, αντίκεινται στις αρχές της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών του ΕΣΥ (άρθρο 21 του Συντάγματος), της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 του Συντάγματος) και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες.

Ακόμη, η αρεοπαγιτική απόφαση αναφέρει ότι «με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου 4472/2017, ο δι' αυτού επαναπροσδιορισμός των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, λαμβανόμενος αθροιστικά, μετά τις προηγηθείσες μειώσεις του εισοδήματός τους με νομοθετήματα της προηγηθείσας περιόδου της οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα, λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της έκτασής τους, την υπέρβαση του ορίου που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Ακόμη, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 4472/2017 αντίκεινται στις ίδιες συνταγματικές αρχές (αναλογικότητας, ισότητας, κ.λπ.) και κατά το σκέλος που ίσχυσαν αναδρομικά από 1.1.2017.

Κατά την αρεοπαγιτική απόφαση, στην περίπτωση των γιατρών του ΕΣΥ έπρεπε να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του νόμου 3205/2003 όπως ίσχυαν πριν επιβληθούν οι περικοπές και των νόμων 4093/2012 και 4472/2017.

Ο δικηγόρος των γιατρών του ΕΣΥ Ιωάννης Τουτζιαράκης, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση τόσο το 2022 όσο και τώρα, επισήμανε ότι «οι νομοθέτες επαναλαμβάνουν πεισματικά τα ίδια σφάλματα και διατηρούν σε ισχύ τις παράνομες διατάξεις των προηγούμενων, με τις οποίες επεβλήθησαν αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.