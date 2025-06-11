Tην πιλοτική 24ωρη λειτουργία του μετρό, του τραμ και επιλεγμένων γραμμών λεωφορείων στην Αθήνα, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως έκανε γνωστό, το μέτρο θα εφαρμοστεί το Σάββατο 5 Ιουλίου (για ένα Σάββατο), σε δοκιμαστική βάση, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή του από το κοινό, αλλά και το αν πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για την επαρκή συντήρηση των συρμών.

Η λειτουργία θα αφορά όλο το 24ωρο, με στόχο να προσφέρει ασφαλή μετακίνηση κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, ιδίως για τους νέους ανθρώπους που διασκεδάζουν στην πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Οφείλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι τα παιδιά μας μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους με ασφάλεια, χωρίς να μπουν στη διαδικασία να οδηγήσουν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζομένους σε ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ και ΟΑΣΑ, καθώς και τα σωματεία που υπέβαλαν σχετικές προτάσεις, επισημαίνοντας ότι «εκείνοι είναι που θα βάλουν πλάτη για να πετύχει το εγχείρημα».

Η συνέχιση και ενδεχόμενη μονιμοποίηση του μέτρου, είτε για κάθε Σάββατο είτε για συγκεκριμένες ημέρες του χρόνου, θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση μελέτης βιωσιμότητας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.