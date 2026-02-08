Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

Σήμερα Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος, Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζαχαρίας,

Ζάχαρης,

Ζάχαρος,

Ζάκι,

Ζάκης,

Ζαχαρένια,

Ζαχάρω,

Ζαχαρούλα,

Ζαχαρίτσα*

Μάρθα*.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:55

🌗 Σελήνη 21.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.