Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

Σήμερα Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος, Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Ζαχαρίας,
- Ζάχαρης,
- Ζάχαρος,
- Ζάκι,
- Ζάκης,
- Ζαχαρένια,
- Ζαχάρω,
- Ζαχαρούλα,
- Ζαχαρίτσα*
- Μάρθα*.
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:55
🌗 Σελήνη 21.1 ημερών
