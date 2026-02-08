Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά  - Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:55 - Σελήνη 21.1 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος, Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ζαχαρίας,
  • Ζάχαρης,
  • Ζάχαρος,
  • Ζάκι,
  • Ζάκης,
  • Ζαχαρένια,
  • Ζαχάρω,
  • Ζαχαρούλα,
  • Ζαχαρίτσα*
  • Μάρθα*.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:55
🌗  Σελήνη 21.1 ημερών

