Πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο: Προφυλακίστηκε ο Μαροκινός που φέρεται ως διακινητής - «Δηλώνει αθώος»

Μετά από απολογητική διαδικασία που διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκιση του Μαροκινού, ο οποίος κατηγορείται ότι ενήργησε ως διακινητής στο τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 μεταναστών.

Το πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν μετανάστες συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό 15 ατόμων και τη βύθιση της βάρκας.

Κοινές δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Αλέξης Γεωργούλης και Δημήτρης Χούλης, προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά και την πλήρη διαφωνία τους με την κρίση των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με το politischios.gr.

Ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καταρχάς δηλώνουμε συντετριμμένοι σε σχέση με το συμβάν, με τον άδικο χαμό όλων αυτών των ανθρώπων. Σήμερα, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέσα στις επόμενες μέρες θα οδηγηθεί σε κάποιο κατάστημα κράτησης μέχρι την εκδίκαση του δικαστηρίου».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως ο εντολέας του δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή: «Σε κάθε περίπτωση δηλώνει αθώος από την πρώτη μέρα. Δεν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δηλώνει και ο ίδιος μεταφερόμενος. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προανακριτικές καταθέσεις, τονίζοντας: «Υπάρχουν πάρα πολλές προανακριτικές καταθέσεις που συνηγορούν στην αθωότητά του. Πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη, ενώ και στις έξι συμπληρωματικές καταθέσεις που ελήφθησαν από την κυρία Ανακρίτρια, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τον αναγνώρισε ως οδηγό της λέμβου».

«Μόνο σύγκρουση, καμία προειδοποίηση»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Χούλης έκανε λόγο για σοβαρές αντιφάσεις στην υπόθεση και κατέθεσε τη δική του εκτίμηση για τις μαρτυρίες: «Όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν σήμερα λένε ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ. Μόνο μία σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Πήγαιναν ευθεία, δεν στρίψανε ούτε δευτερόλεπτο».

Ο ίδιος εξέφρασε έντονη αντίδραση για την προφυλάκιση του κατηγορουμένου: «Δηλώνω συντετριμμένος για τον θάνατο των ανθρώπων, συντετριμμένος για την άδικη προφυλάκιση ενός ανθρώπου και συντετριμμένος για την άδικη απονομή δικαιοσύνης για άλλη μια φορά».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη διερεύνηση της υπόθεσης: «Για άλλη μια φορά είδαμε λιμενικούς που, σύμφωνα με όλες τις καταθέσεις, προκάλεσαν το ατύχημα να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ένα θύμα τους να μπαίνει στη φυλακή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ζήσαμε στην Πύλο, το ζούμε κάθε μέρα».

«Έξι καταθέσεις, καμία αναγνώριση»

Ο Δημήτρης Χούλης επανήλθε επισημαίνοντας ότι οι ανακριτικές πράξεις δεν επιβεβαίωσαν την κατηγορία: «Έξι άνθρωποι κατέθεσαν σήμερα και είπαν ‘δεν τον αναγνωρίζουμε’ και παρ’ όλα αυτά προφυλακίστηκε. Αν είναι να ικανοποιούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, τότε δεν χρειάζονται ανακριτικές πράξεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον μοναδικό μάρτυρα που φέρεται να τον υπέδειξε: «Ο ένας μάρτυρας που τον υπέδειξε έφυγε από το νησί. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό;».

Οι συνήγοροι κατέληξαν τονίζοντας ότι, κατά την άποψή τους, η στοχοποίηση μεταναστών ως διακινητών δεν δίνει λύση στο μεταναστευτικό ζήτημα και ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν σε επανάληψη τραγωδιών.

