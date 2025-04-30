Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, έναντι 10,8% τον Μάρτιο 2024 και 8,6% τον Φεβρουάριο 2025.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 424.575 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 92.985 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (18%) και αύξηση κατά 20.940 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (5,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,7% από 14,3% τον Μάρτιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,9% από 8,1%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σε 25,2% από 22,7% τον Μάρτιο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών διαμορφώθηκε σε 8,2% από 10,2%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.280.078 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 22.835 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (0,5%) και μείωση κατά 29.586 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (0,7%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.053.322 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 44.889 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (1,5%) και κατά 6.267 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (0,2%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

