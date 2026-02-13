«Απόβαση» αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα

Πανελλαδική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες μετά την απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από νωρίς το μεσημέρι, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση με άγνωστο ακόμη αριθμό τρακτέρ.

Παράλληλα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην Αθήνα οι αγρότες των Χανίων

Περίπου 130 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά θα συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Όπως δήλωσαν χθες κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στο πλοίο για Πειραιά είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων. Οι αγρότες των Χανίων έφτασαν στον Πειραιά λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Περίπου στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να φτάσουν τρακτέρ στις Αφίδνες. Ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί σε πόσα οχήματα θα επιτραπεί να κατευθυνθούν στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Αιτήματα αγροτών

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Στο πλευρό των αγροτών τα συνδικάτα

Tα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1μμ. σήμερα Παρασκευή 13/2, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Οι συγκεντρωμένοι, θα υποδεχτούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα.

