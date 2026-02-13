Του Σωτήρη Μπαρσάκη
Σοβαρή καταγγελία για ηλεκτρονικό εκβιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων διερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, μια ανήλικη κοπέλα από τη Χαλκίδα έγινε στόχος απειλών μέσω της εφαρμογής TikTok. Ο χρήστης ενός προφίλ με άγνωστα στοιχεία προσέγγισε τη νεαρή κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι κατέχει ιδιωτικά αρχεία και ευαίσθητες πληροφορίες από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η πίεση που ασκήθηκε στο θύμα ήταν καταιγιστική, καθώς ο δράστης απαίτησε την άμεση παράδοση των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού της. Σε περίπτωση άρνησης, η απειλή αφορούσε τη δημόσια διαρροή του υλικού σε τρίτους χρήστες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην ανήλικη και το οικογενειακό της περιβάλλον.
Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης 10/02, ενώ η επίσημη μήνυση υποβλήθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αρχές.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης, με τις αρχές να αναζητούν την ταυτότητα του κατόχου του λογαριασμού μέσω της ανάλυσης των ψηφιακών ιχνών.
Η παρέμβαση της αστυνομίας βασίζεται στον Νόμο 4624/2019. Η διασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικότητας των ανηλίκων παραμένει κεντρικό ζήτημα για τις διωκτικές αρχές, που καλούν τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα αντίστοιχα φαινόμενα κυβερνοαπάτης.
