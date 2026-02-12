Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη Θεσσαλονίκη, 15χρονος κρίθηκε ένοχος για διακίνηση μέσω διαδικτύου φωτογραφιών και βίντεο συνομήλικης του, όπου αυτή εμφανιζόταν γυμνή ή ημίγυμνη.

Η παθούσα αποπειράθηκε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της μετά την αποκάλυψη της διακίνησης του υλικού.

Το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης επέβαλε στον κατηγορούμενο το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειας σε επιμελητή ανηλίκων για 6 μήνες.

Αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι διακίνησε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο όπου απεικονιζόταν γυμνή ή ημίγυμνη μία συνομήλική του. Η παθούσα φέρεται να αποπειράθηκε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της, όταν πληροφορήθηκε για τη διακίνηση του επίμαχου υλικού.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Απρίλιο του 2024, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της 13χρονης (τότε) κοπέλας στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 15χρονο κατηγορούμενο και του επέβαλε το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειάς του για έξι μήνες σε επιμελητή ανηλίκων. Το δικαστήριο αποδέχθηκε επίσης ότι το θύμα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, παρά τις αμφισβητήσεις της υπεράσπισης.

Κατά τη διαδικασία, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε πως έστειλε σε φίλο του το επίμαχο υλικό και αναγνώρισε το λάθος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το υλικό εστάλη με πρωτοβουλία της ανήλικης, με την οποία επικοινωνούσε το προηγούμενο διάστημα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

