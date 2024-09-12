Θεσσαλονίκη - παράσυρση οικογένειας: Για κακούργημα διώκεται ο 46χρονος οδηγός

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του 46χρονου,ο οποίος χθες το πρωί, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε και τραυμάτισε ένα αντρόγυνο και το δύο ετών παιδί τους - μόνιμοι κάτοικοι Βελγίου - που κινούνταν πεζή, σε περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 46χρονος διώκεται για «επικίνδυνη οδήγηση στους δρόμους από άτομο που οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια, εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη δύο ατόμων», όπως επίσης για «σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή».

Υπό αυτές τις συνθήκες παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία αναμένεται να πάρει προθεσμία και θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ενώπιον του εισαγγελέα φέρεται να είπε ότι είχε πιει ένα ποτήρι τσίπουρο, ενώ ανέφερε ότι εργάζεται με τη μητέρα του σε συνεργείο καθαρισμού.

Ο 46χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις για το αλκοόλ που είχε καταναλώσει

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο μετρήσεις στις οποίες υπεβλήθη (με τη μέθοδο της αιμοληψίας) «έδειξαν» ότι στο αίμα του βρέθηκε αλκοόλ που υπερέβη τα επιτρεπτά όρια και συγκεκριμένα φέρεται να ήταν 0,64 και 0,75 mg/l, αντίστοιχα.

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ το ζευγάρι

Στο μεταξύ, η κατάσταση της υγείας του 37χρονου πατέρα - σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες - εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Κρίσιμη αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται και η κατάσταση της υγείας της 34χρονης, που βρίσκεται στον 5ο μήνα της κύησης. Και οι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Το παιδί τους νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

