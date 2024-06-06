Το μικρόβιο της σαλμονέλας εντοπίστηκε στα κλινικά δείγματα, αλλά και στο νερό σε μία από τις τρεις πηγές όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές Στεφανοβίκειου και Ριζόμυλου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν μαζί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, ξεκινάει έλεγχος στις γεωτρήσεις στον Δήμο Αγιάς, τον Δήμο Κιλελέρ και τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, αλλά και σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας. Οι έλεγχοι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι το συμβάν είναι υπό διερεύνηση και πρόσθεσε: «Ως ΕΟΔΥ είμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας από την πρώτη στιγμή και θα δράσουμε προληπτικά κάνοντας το πρόγραμμα ελέγχων. Θα βοηθήσουμε μαζί με την Περιφέρεια, τις ΔΕΥΑ και τους δήμους να οργανωθούμε καλύτερα και να προχωρήσουμε στην εκτίμηση κινδύνου. Δεν θα στηριζόμαστε μόνο σε μετρήσεις, αλλά θα έχουμε ένα σχέδιο ασφάλειας».

Σημειώνεται, ότι μέχρι χθες, τετάρτη 5 Ιουνίου, είχαν εντοπιστεί 121 καταγεγραμμένα κρούσματα, ενώ ήδη παρατηρείται ύφεση του φαινομένου λόγω των μέτρων που πήρε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

