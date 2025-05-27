Στιγμές τρόπου έζησε ένας άνδρας που έκανε συναλλαγή σε ATM, στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας.

Συγκεκριμένα την ώρα που βρισκόταν έξω από τραπεζικό υποκατάστημα της περιοχής και έκανε συναλλαγή στο ΑΤΜ, τον πλησίασε ένας 39χρονος και με την απειλή όπλου προσπάθησε να του κλέψει χρήματα.

Η αντίδραση του θύματος φέρεται να «χάλασε» τα σχέδια του επίδοξου ληστή, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.