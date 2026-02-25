Απόπεια ληστείας στην Ελευσίνα τα ξημερώματα - Διέφυγαν οι δράστες

Απόπειρα ληστείας σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στην περιοχή της Ελευσίνας τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 3 πμ, στη συμβολή των οδών Σπετσών και Νέζη, πέντε άτομα προσέκρουσαν με ΙΧ σε τζαμαρία σούπερ μάρκετ και αφού την έσπασαν, μπήκαν μέσα προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα και χρήματα.

Κατόπιν, οι δράστες διέφυγαν με άλλο όχημα εγκαταλείποντας το πρώτο στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.