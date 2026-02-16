Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένοπλη ληστεία πραγματοποίησε άγνωστος λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά, στην οδο Θηβών 119.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες μπροστά στα έντρομα μάτια πελατών και υπαλλήλων, ο δράστης ο οποίος είχε κρυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε πεζός.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

