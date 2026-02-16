Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά 

Άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά μπήκε στο υποκατάστημα στις 08.50 και, με την απειλή όπλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφευγε πεζός

astynomia

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένοπλη ληστεία πραγματοποίησε άγνωστος λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά, στην οδο Θηβών 119. 

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες μπροστά στα έντρομα μάτια πελατών και υπαλλήλων, ο δράστης ο οποίος είχε κρυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε πεζός. 

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία σούπερ μάρκετ ένοπλη ληστεία Πειραιάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark