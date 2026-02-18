Συνεχίζομται για δεύτερη μέρα στην Αττική, οι απεργειακές κινητοποιήσεις του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ), ενώ ταυτόχρονα 48ωρη απεργία για σήμερα Τετάρτη 18 και για αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο Τύπου της ΠΟΕΙΑΤΑ.

Το ΣΑΤΑ προανείγγειλε επίσης απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε.

Σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συγκέντωση των αυτοκινητιστών ταξί στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικάτου.

Για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία (χωρίς αυτοκίνητα) προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Δείτε ΕΔΩ τα αιτήματα του ΣΑΤΑ.

Για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στη Γραμματεία του ΣΑΤΑ (στο τηλέφωνο: 210 52 39 524).

