Σοκ στην Αγία Τριάδα Ζακύνθου: Για λίγα μέτρα δεν τους καταπλάκωσε το βουνό

Μεγάλος όγκος χωμάτων και βράχων αποκολλήθηκε από το βουνό, με αποτέλεσμα τα φερτά υλικά να εισβάλουν στο εσωτερικό του ενός σπιτιού, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ενώ ζημιές υπέστη και δεύτερη κατοικία, στην Αγία Τριάδα Ζακύνθου, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Για προληπτικούς λόγους τα δύο σπίτια εκκενώθηκαν άμεσα.

Για λίγα μόλις μέτρα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σκυλάκι καταπλακώθηκε από τα χώματα.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Αθήνα. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ πραγματοποίησαν ενδελεχείς έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει θαφτεί άνθρωπος κάτω από τα φερτά υλικά.

Παρόντες είναι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κ. Καποδίστριας, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και μέλη της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας». Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για την απομάκρυνση των χωμάτων και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι Αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

