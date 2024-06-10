Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Αποκαταστάθηκε σήμερα, νωρίς το πρωί, η κίνηση των οχημάτων στο σύνολο των λωρίδων κυκλοφορίας της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στον κλάδο προς Κόρινθο, μετά το συμβάν της ανάφλεξης του βυτιοφόρου που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, 7 Ιουνίου 2024, σε γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου.

Με αφορμή την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε:

«Μέσα σε διάστημα περίπου δύο ημερών από το επικίνδυνο συμβάν της ανάφλεξης του βυτιοφόρου, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκαν αποτελεσματικά ώστε να προχωρήσουν τάχιστα οι αναγκαίες εργασίες και να αποδοθεί στους πολίτες η Νέα Εθνική Οδός. Με αδιάκοπη εργασία, νυχθημερόν, καθαιρέθηκε το τμήμα της γέφυρας που είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από το θερμικό φορτίο και ακολούθησε η αποκατάσταση του οδοστρώματος στο τμήμα που έγιναν οι εργασίες. Επόμενο βήμα είναι η μελέτη και η ανακατασκευή της γέφυρας που καταστράφηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις, τον προϋπολογισμό, αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σκοπός μας είναι η υλοποίηση του έργου τους επόμενους μήνες, ενώ στο μεσοδιάστημα θα αναζητηθούν τρόποι εναλλακτικών διελεύσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος δήλωσε:

«Παρά τη δυσκολία του προβλήματος που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και της χρονικής συγκυρίας κατά την οποία συνέβη το γεγονός, οι 48 ώρες που μεσολάβησαν μέχρι την απόδοση της εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών στην κυκλοφορία, είναι η απόδειξη ότι μπορούμε. Μπορούμε, με αποφασιστικότητα, συντονισμό, συνεργασία και ταχύτητα.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με δύο από τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο κατασκευαστικό σχήμα που υποστηρίζει την εταιρία παραχώρησης "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ", τις "ΑΚΤΩΡ" και "ΑΒΑΞ", πέτυχαν να ανταποκριθούν στις πιεστικές απαιτήσεις του εγχειρήματος της αποκατάστασης της κυκλοφορίας στην εθνική οδό, που δεν υπήρξε καθόλου εύκολη υπόθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο υπουργείο και τις δύο εταιρείες, για την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Κυρίως, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ταλαιπωρήθηκαν κατά τις μετακινήσεις τους αυτό το καυτό Σαββατοκύριακο, τους εκδρομείς και τους εκλογείς που έμειναν για αρκετή ώρα στα αυτοκίνητά τους, για την κατανόηση με την οποία αντιμετώπισαν ένα γεγονός που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει.

Το στοίχημα πλέον είναι διπλό: πρώτον, να διασφαλίσουμε τις μετακινήσεις, αδαπάνως για τους ίδιους, όλων όσοι μέχρι τώρα έκαναν χρήση του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, που για αρκετούς μήνες θα παραμείνει αποκλεισμένο. Δεύτερον, να συμπιέσουμε αυτόν τον χρόνο, να κατασκευάσουμε το συντομότερο δυνατόν τη νέα γέφυρα, σε αντικατάσταση αυτής που αναγκαστήκαμε να κατεδαφίσουμε, λόγω των μη ανατάξιμων βλαβών τις οποίες διαγνώσαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς μάλιστα να διαταράξουμε τις μετακινήσεις στην εθνική οδό. Θα το κερδίσουμε κι αυτό! Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ήδη».

