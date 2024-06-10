Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επικίνδυνων υλικών στο Πάνακτο Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.20 σε αποθήκη της ΠΥΡΚΑΛ στα Δερβενοχώρια και εντός αυτής υπήρχαν χημικά και πυρίτιδα. Η φωτιά βγήκε εκτός αποθήκης και καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει καμία αναφορά για θύμα, ενώ ο φύλακας που ειδοποίησε την Πυροσβεστική είναι καλά στην υγεία του.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και από αέρος 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

