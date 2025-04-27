Χαλκιδική: Υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Παύλου – Διακοπή της κυκλοφορίας

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή οδό Νέας Καλλικράτειας - Νέας Ηράκλειας λόγω υπερχείλισης του ρέματος του Αγίου Παύλου που προκάλεσε η ισχυρή απογευματινή βροχόπτωση σε περιοχές στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη.

Συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή για την απομάκρυνση υδάτων και φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η πρόσβαση στη Νέα Ηράκλεια γίνεται μόνο μέσω της Κοινότητας του Αγίου Παύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Πηγή: skai.gr

