Κεφαλονιά: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.30 σε δασική έκταση δίχως να απειλείται άμεσα κάποιος οικισμός.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των περιοχών Λιβάδι και Κουβαλάτα Ληξουρίου προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδι και Κουβαλάτα Ληξουρίου Κεφαλονιάς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.