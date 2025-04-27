Κανένα πρόστιμο στη φρεγάτα «Ύδρα», διευκρινίζουν πηγές του Πολεμικού Ναυτικού

Πηγές του Πολεμικού Ναυτικού αναφορικά με δημοσίευμα αλλά και αναδημοσιεύσεις αυτού σχετικά με τον επανάπλου της φρεγάτας «Ύδρα» από την επιχείρηση «Ασπίδες» με τίτλο «'Αφησαν για 4 ημέρες τη φρεγάτα Ύδρα, χωρίς πετρέλαιο σε λιμάνι της Αιγύπτου, πληρώσαμε και 150.000 ευρώ πρόστιμο», διευκρινίζουν ότι περίπου 147.000 ευρώ κοστίζει η διέλευση της διώρυγας του Σουέζ για πολεμικό πλοίο αυτού του μεγέθους και χαρακτηριστικών (διαστάσεων και εκτοπίσματος).

Συνεπώς, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος διέλευσης και όχι σε κάποια «ποινή» (penalty) και καταβάλλεται από όλα τα πλοία που εκτελούν διέλευση από τη διώρυγα του Σουέζ.

Όσον αφορά την καθυστέρηση του ανεφοδιασμού της φρεγάτας στο λιμάνι της Αιγύπτου όπου είχε καταπλεύσει κατά την επιστροφή της, περατωμένης της αποστολής της από την επιχείρηση «Ασπίδες», οφείλεται, υπογραμμίζουν πηγές του Πολεμικού Ναυτικού, σε διαδικαστικά ζητήματα, καθώς για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το Μνημόνιο Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα ανεφοδιασμών πολεμικών πλοίων.

Το Πολεμικό Ναυτικό ανεφοδιάστηκε απευθείας από το αντίστοιχο Αιγυπτιακό Ναυτικό, χωρίς μεσάζοντες, εξοικονομώντας από αυτή τη διαδικασία το ποσό των 80.000 ευρώ περίπου, προσθέτουν ίδιες πηγές.

Το μόνο «penalty» - της τάξης των 7.000 ευρώ - στην όλη κίνηση ήταν λόγω καθυστέρησης του ανωτέρω πλοίου (λόγω καιρικών συνθηκών και ταχύτητας) να μπει στην προβλεπόμενη σειρά του convoy που του είχε δοθεί από τις αρμόδιες αρχές για να διέλθει από την εν λόγω διώρυγα εντός συγκεκριμένου χρονικού παραθύρου, ποσό που είναι πολύ μικρότερο από τα 80.000 ευρώ που εξοικονομήθηκαν, καταλήγουν πηγές του Πολεμικού Ναυτικού.

