Από τα χωράφια του παππού στη λίστα Forbes - Δείτε βίντεο

Δύο αδέλφια από την Τεγαία Αρκαδίας βρέθηκαν στη λίστα της ελληνικής έκδοσης του Forbes με τους 30 πιο επιτυχημένους νέους κάτω των 30 ετών

Aδέλφια από την Τεγαία Αρκαδίας

Δύο αδέλφια από την Τεγαία Αρκαδίας βρέθηκαν στη λίστα της ελληνικής έκδοσης του Forbes με τους 30 πιο επιτυχημένους νέους κάτω των 30 ετών στη χώρα μας. Αιτία ήταν η απόφασή τους να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και να απογειώσουν την οικογενειακή αγροτική επιχείρηση δημιουργώντας μια επιτυχημένη start up εταιρεία.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

