Απίστευτο: 28χρονος «πάρκαρε» πάνω στις ράγες του Τραμ για μία ώρα

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου, ένας 28χρονος οδηγός, που στάθμευσε το ΙΧ του πάνω σε ράγες του τραμ στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, εις βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης (το δίπλωμα) για 2 μήνες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.