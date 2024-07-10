Σε μια απίστευτη καταγγελία σχετικά με τα συστήματα του ΕΦΚΑ προχώρησε μια έγκυος γυναίκα στον ΣΚΑΪ.

«Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο είμαι άντρας. Τουλάχιστον όμως έτσι με ενημέρωσαν. Βασικά έτσι το είδα εγώ προσωπικά μέσα από τον ΕΦΚΑ στα ατομικά μου στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εγκυμονούσα, Μαρία Πιτσιδήμου, εξηγώντας πώς ανακάλυψε ότι ο ΕΦΚΑ την έχει καταχωρημένη ως… άνδρα.

Μπήκε στον ΕΦΚΑ στις διαδικτυακές υπηρεσίες προκειμένου να μάθει τι δικαιούται λόγω εγκυμοσύνης, όμως αυτοματοποιημένο μήνυμα την ενημέρωσε πως αυτά αφορούν πολίτες γυναικείου φύλου.

«Μου έβγαλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στην πλατφόρμα, το οποίο έλεγε ότι η πλατφόρμα επιδόματος αφορά πολίτες γυναικείου φύλου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Πιτσιδήμου, η οποία είναι 8 μηνών έγκυος.

«Κανείς δεν γνώριζε πώς έγινε αυτό»

Σχετικά με τις ενέργειες που έκανε στην συνέχεια ανέφερε πως: «Αρχικά κάλεσα το 1555 και υπήρχε ένας μαραθώνιος τηλεφωνημάτων, διότι κανείς δεν γνώριζε πώς έγινε αυτό και τι έγινε. Έκανα ένα διαδικτυακό ραντεβού.. Παρόλ'αυτά με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να πάω στο μητρώο στον ΕΦΚΑ και να κλείσω δια ζώσης ραντεβού. Ρώτησα ποια έγγραφα χρειάζεται να έχω μαζί μου, διότι απλά το να πάω εκεί πέρα δεν ξέρω αν τους έκανε από τη στιγμή που στα ατομικά μου στοιχεία, ήμουν μέσα δηλωμένη ως άντρας» και πρόσθεσε:

«Μου είπαν σχετικά με τα έγγραφα τα οποία θα έπρεπε να προσκομίσω ότι θα πρέπει να πάω από κοντά και μου είπαν μου ζήτησαν να πάω από εκκαθαριστικό για να φαίνεται το ΑΦΜ μέχρι και πιστοποιητικό γέννησης».

Η κ. Πιτσιδήμου είπε ότι το ραντεβού δια ζώσης με τον ΕΦΚΑ είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

