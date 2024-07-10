Στη σύλληψη ενός 38χρονου Γάλλου προχώρησαν, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στο «Ελ. Βενιζέλος», επειδή διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 38χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με άλλους συνεργούς του, διέπραξε απάτη σε βάρος εταιρειών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμενος παραγγελίες ειδών και καταρτίζοντας πλαστά έγγραφα παράδοσης των συγκεκριμένων προϊόντων, απέκτησε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 800.000 λίρες Αγγλίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

