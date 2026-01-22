Ήρθησαν οι απαγορεύσεις στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας

Καθώς υποχωρεί η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, ήρθησαν απαγορεύσεις που ίσχυαν από χτες, Τετάρτη, σε κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, από την 08.00΄ ώρα σήμερα (22-01-2026) άρθηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων ήτοι από το 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου).

Επισημαίνεται ότι, στο ανωτέρω τμήμα, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και πλέον δεν απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων.

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, όταν κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού Τρικάλων.

Παράλληλα, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, άρθηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και η υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων, για το τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από τη Χ/Θ 72,346 (Α/Κ Σοφάδων) έως και την Χ/Θ 46,900.

Με την άρση της απαγόρευσης σε Μουργκάνι και Ε65, η Θεσσαλία δεν έχει κανένα πρόβλημα στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

