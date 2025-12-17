Νέες προσλήψεις στους δήμους προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αντικείμενο τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε συγκεκριμένα ότι τις επόμενες μέρες θα ανοίξει ειδικός κύκλος αιτημάτων προσλήψεων για ανταποδοτικές υπηρεσίες για μόνιμο προσωπικό, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των περισσοτέρων παρευρισκομένων αιρετών.

Οι προσλήψεις αυτές, όπως διευκρίνισε ο υπουργός θα αφορούν την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), τις υπηρεσίες ύδρευσης και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με υποστελέχωση των δήμων, ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι στο κομμάτι του προσωπικού φέτος δόθηκαν οι περισσότερες εγκρίσεις προσλήψεων στην αυτοδιοίκηση και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ενώ πρόσθεσε ότι γίνεται ένας «τιτάνιος αγώνας» για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ ώστε να τελειώνουν έγκαιρα και να κάθεται ο υπάλληλος στη θέση του τη χρονιά που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

Για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δόθηκε στους αιρετούς για κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων πριν αναρτηθεί στη διαβούλευση, ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι δεν είναι ένας από τους πολλούς νόμους που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά «μια βαθιά θεσμική τομή που αφορά την ίδια την καρδιά της αυτοδιοίκησης».

Ανέφερε ότι στον Κώδικα υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις ευάλωτες ομάδες, τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που δίνει τη δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να μπορεί με απόφασή του να φτάσει έως και 50% της κουρέματος της κύριας οφειλής, ενώ επεκτείνεται η πάγια ρύθμιση οφειλών για τους δήμους από τις 24 στους 48 μήνες με βάση την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

Για την κριτική που δέχεται, κυρίως από τον δήμαρχο Αθηναίων, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι «είναι ψευδεπίγραφο το επιχείρημα ότι ο δεύτερος γύρος προσθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση. Πολλές φορές τη θολώνει». Πρόσθεσε λέγοντας ότι η πραγματική βούληση εκφράζεται την πρώτη Κυριακή, όταν υπάρχει πλήρης συμμετοχή, όταν όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και δεν έχουν μεσολαβήσει συναλλαγές μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής.

Ο δεύτερος γύρος έχει παραδοσιακά πολύ μικρότερη συμμετοχή, άρα λοιπόν δεν είναι αντιφατικό να θεωρούμε ισχυρότερη μια εντολή που δίνεται από λιγότερους;».

Τέλος, για το πρόβλημα των οφειλών των ΔΕΥΑ προς τους ενεργειακούς παρόχους, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι θα δοθούν σε αυτές 200 εκατ. ευρώ, ως αντιστάθμισμα για τις οφειλές και το υπόλοιπο ποσό ή θα το καλύψει η κάθε ΔΕΥΑ εάν έχει την ταμειακή ευχέρεια ή θα λάβει μακροχρόνιο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή θα γίνει διακανονισμός με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, «με αποτέλεσμα να δίνεται μία εξαιρετική δυνατότητα να μειωθούν και οι λογαριασμοί καθώς θα αποκατασταθεί η σχέση φερεγγυότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.