Ρέθυμνο: Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και στήριξη των πυρόπληκτων ζητά ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

Την άμεση ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, μαζί με την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης θέτει ως βασική προτεραιότητα ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, στον πρώτο απολογισμό του Δήμου για τη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή.

Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απώλειες, αφήνοντας πίσω της δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα, σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, καθώς και σημαντικές ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.

Ωστόσο, τονίζει ότι το βαρύτερο πλήγμα ήταν η απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία τους θα παραμείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη.

Μνημείο για τους δύο πυροσβέστες

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου προς τιμήν των δύο πυροσβεστών, το οποίο θα αποτελεί «διαχρονικό σύμβολο προσφοράς, ευθύνης και αυτοθυσίας».

Μιλώντας στη συνέχεια για την επιχείρηση κατάσβεσης, σημειώνει ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, η ταυτόχρονη εκδήλωση δεύτερης πυρκαγιάς, τα πολλαπλά μέτωπα και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, έδωσαν μάχη με αυταπάρνηση κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η έρευνα θα ολοκληρωθεί σε βάθος και ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

Ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν

Ο κ. Ταταράκης ευχαρίστησε την Πολιτική Προστασία, τις εθελοντικές ομάδες των Δήμων Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνου και Αποκορώνου, τους εθελοντές, τους κατοίκους γειτονικών περιοχών, την Περιφέρεια Κρήτης, τους όμορους δήμους και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, η οποία συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις επιχειρήσεις με 45 αυτοκινούμενα πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος επένδυσε σημαντικά στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, αποκτώντας σύγχρονο εξοπλισμό και αναπτύσσοντας κρίσιμες υποδομές.

Ωστόσο, οι ακραίες συνθήκες της πυρκαγιάς δεν επέτρεψαν την πλήρη αξιοποίηση μέσων, όπως οι δεξαμενές ανεφοδιασμού των εναέριων πυροσβεστικών μέσων και το drone του Δήμου. Όπως ανάφερε, η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ειδική αναφορά έκανε και στον Παραλιακό Δρόμο, ο οποίος λειτούργησε ως ασφαλής οδός διαφυγής για κατοίκους και επισκέπτες, ενώ διευκόλυνε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών

Για την επόμενη ημέρα, ο δήμαρχος είπε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ από την Τρίτη αρχίζουν οι αυτοψίες των αρμόδιων επιτροπών για την απογραφή των καταστροφών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και λοιπές περιουσίες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές και η προετοιμασία των σχετικών φακέλων.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Ταταράκης διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία, διεκδικώντας την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής, αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του», τονίζει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι πυρόπληκτοι χρειάζονται άμεση στήριξη και ότι η αλληλεγγύη, η ενότητα και η αποφασιστικότητα της τοπικής κοινωνίας αποτελούν το ισχυρότερο εφόδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής.



Πηγή: skai.gr

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