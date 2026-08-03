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Σαρλίζ Θερόν: Με Tom Ford στη συνέντευξη Τύπου της «Οδύσσειας» (video-φωτό)

Η ηθοποιός συνδύασε πουκάμισο, δαντελένιο σορτς και πουά καλσόν, συνεχίζοντας τις πιο τολμηρές στιλιστικές επιλογές της στην ασιατική περιοδεία της ταινίας

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Σαρλίζ Θερόν

Μια ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σαρλίζ Θερόν στη Σεούλ, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Οδύσσεια». Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons, επιλέγοντας ένα σύνολο από τη συλλογή Tom Ford για το φθινόπωρο του 2026.

Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε ότι, κατά τη διάρκεια του ασιατικού σκέλους της περιοδείας, η Θερόν έχει αφήσει στην άκρη το αυστηρό, μίνιμαλ ύφος που χαρακτηρίζει συνήθως τις εμφανίσεις της και πειραματίζεται με πιο ανατρεπτικούς συνδυασμούς.

Σαρλίζ Θερόν

Σαρλίζ Θερόν

Κεντρικό κομμάτι του συνόλου ήταν μια γυαλιστερή, κρουαζέ φούστα από PVC, την οποία η Σαρλίζ Θερόν φόρεσε πάνω από ένα ριγέ πουκάμισο και δαντελένιο σορτς.

Σαρλίζ Θερόν

Η PVC φούστα αποτέλεσε το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της εμφάνισης, ενώ τα δερμάτινα γάντια πρόσθεσαν ακόμη μία έντονη στιλιστική πινελιά. Η παρουσία της στη Σεούλ ακολούθησε τις τρεις εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει στο Πεκίνο, όπου επέλεξε δημιουργίες των Givenchy και Louis Vuitton.

Σαρλίζ Θερόν

Σαρλίζ Θερόν

Σαρλίζ Θερόν

Κατά τη δεύτερη αυτή φάση της περιοδείας για την ταινία, η γκαρνταρόμπα της έχει γίνει εμφανώς πιο τολμηρή και απρόβλεπτη. Αντί για τα άψογα κοστούμια και τις καθαρές γραμμές που έχει συχνά προτιμήσει στο παρελθόν, η Θερόν στρέφεται πλέον σε πιο εκκεντρικά κομμάτια, τα οποία βασίζονται στις αντιθέσεις και στους ανορθόδοξους συνδυασμούς.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adir Abergel (@hairbyadir)

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαρλίζ Θερόν Οδύσσεια
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